オリックス・曽谷が、10日ヤクルト戦の予告先発として公示された。本拠地・京セラドームでの登板は5月9日の日本ハム戦以来、自身4登板ぶりとなる。「久しぶりに（ホームの）マウンドに上がれる。しっかり勝てる投球をしたいです」と、本拠地のファンに好投を約束した。前回3日の巨人戦は7回2安打1失点と好投も、8回に2番手・椋木が逆転を許して4勝目はお預けに。中継ぎ陣の疲弊が目立つ展開が続いているが、「1年間通して見