９日のフジテレビ「ぽかぽか」に、柔道の五輪金メダリストがゲスト出演した。ウルフアロン（３０）と登場したのは３月に現役引退した出口クリスタ（３０）。カナダ代表としてパリ五輪女子５７キロ級で金メダルに輝いた。髪を後ろでまとめ、白シャツにグレーのジャケット＆パンツの女子力の高いコーデ。旧知のウルフとの関係を聞かれると、現役時代は頻繁に顔を合わせてはいたが会話することが少なかったと言い「最近ですね。