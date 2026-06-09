◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）＝６月９日、函館競馬場高松宮記念１５着のインビンシブルパパ（牡５歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）は、２年連続で開幕週のスプリント重賞に挑む。昨年はこのレースで芝に初挑戦。４着に敗れたものの、次戦のＣＢＣ賞（８月、中京）で重賞初制覇を飾り、飛躍のきっかけとなったレースだ。輸送も無事に終え、「環境の変化に動じないですし