◆ファーム・リーグ巨人１―３西武（９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の小浜佑斗内野手（２４）が２安打２盗塁の活躍を見せた。「１番・遊撃」で先発出場。初回先頭で中前打を放ち出塁すると、次打者・皆川の４球目に二盗を成功し、相手の失策の間に三塁へ進塁。得点にはつながらなかったものの好機を演出し、１番打者としての役割を果たした。３回１死一塁でも中前打を放ちマルチ安打をマーク。５回には敵失で出塁