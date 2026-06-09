◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦富士大６―２松山大（９日・東京ドーム）富士大（北東北大学）が松山大（四国地区大学）に勝ち、２回戦進出を決めた。プロ注目の最速１５３キロ右腕・角田楓斗（ふうと）投手（４年＝東奥義塾）が先発し、７回を２安打２失点。毎回の１４三振を奪う快投を見せた。打線は、２回表２死一、二塁から８番・赤瀬健心右翼手（４年＝下関国際）の左前適時打で１点を先