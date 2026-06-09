阪神・大竹耕太郎投手が１０日の古巣、ソフトバンク戦に先発する。みずほペイペイで登板するのは、２０２０年１０月以来６年ぶり。「６年？そんなに投げていないんだ。日本シリーズに来ているので久しぶりという感覚はないですけど、マウンドに立てばまた違う感じなのかな」と凱旋（がいせん）登板を心待ちにした。打線の印象を問われると「順位のままに、状態のいい選手もいる。栗原とか今年はホームランをたくさん打ってい