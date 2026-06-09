◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（９日・みずほペイペイ）ソフトバンクのスタメンが発表され、野村勇内野手が「７番・二塁」で５月９日のロッテ戦（みずほペイペイ）以来の先発オーダーに名を連ねた。５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で死球を受けて交代した近藤健介外野手も「３番・ＤＨ」でスタメンに復帰。柳田悠岐外野手はベンチスタートとなった。先発のマウンドには、ここまで交流戦２戦２勝、防御率０・