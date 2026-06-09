◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）楽天は９日、巨人戦のスタメンを発表した。３連敗中のチームは打線を組み替えた。浅村栄斗内野手と佐藤直樹外野手がスタメン復帰する。相まみえるのは巨人・則本昂大投手。昨年まで楽天に在籍した右腕攻略に挑む。先発マウンドは荘司康誠投手。今季５勝目を狙う背番号１９の投球に期待がかかる。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・右翼佐藤２