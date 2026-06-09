◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（９日・みずほペイペイ）阪神・前川右京外野手が「７番・ＤＨ」で５月１０日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）以来、１か月ぶりに先発出場する。２軍公式戦は２９試合の出場で打率２割８分４厘、３本塁打、１２打点。６月６日に出場選手登録され、出番を待っていた。両チームのスターティングメンバー。「阪神」１番・三塁立石２番・二塁中野３番・左翼森下４番・右翼佐藤