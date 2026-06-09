女優の安達祐実（４４）が９日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演し、２度の結婚と離婚、２人の子どもについて語った。安達は２００５年にスピードワゴンの井戸田潤と結婚。翌年に長女を出産した後、０９年に離婚した。１４年に仕事がきっかけで知り合ったカメラマンと再婚。１６年には長男を出産した後、２３年に離婚した。長女は昨年、高校を卒業し、２０歳になって海外に留学したという。安達は「あっという間