◆ファーム・リーグ巨人１―３西武（９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍は１―３で西武に敗れた。先発の又木鉄平投手（２７）は８回３失点と試合を作ったが、打線の援護がなく今季初黒星（４勝）。９回はアルベルト・バルドナード投手（３３）が無失点に抑えた。打線は０―３の４回２死一塁から岡田悠希外野手（２６）の中堅フェンス直撃の適時二塁打で１点を返したが、西武の先発・サブマリンの与座に対し、６