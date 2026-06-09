【モデルプレス＝2026/06/09】タレントの梅宮アンナが6月9日、都内で行われた闘病記「フルコース がんと私と家族の日々」（文藝春秋）の発売記念記者会見に出席した。がん公表後の現在の状況について明かした。【写真】10日婚話題の53歳タレント「幸せが伝わってくる」夫との密着ショット◆梅宮アンナ、がんからもらったギフトとは？梅宮は“がんからギフトをもらった”という思いがあるそうで「不思議なことに、がんになるといろ