中国デザイン専門学校創立90周年記念式典 未来のデザイナーたちへエールを送りました。岡山市北区の「中国デザイン専門学校」の創立90周年を記念して9日、式典が開かれました。 （中国デザイン専門学校／長舩圭二 校長）「私たちが受け継ぐべきものは培ってきた歴史の年数だけではありません。デザインで未来を切り拓こうとする挑戦の精神だと思います」 長舩圭二校長が約170人の在校生にエールを