太平洋戦争末期に2千人以上の犠牲者が出た熱田空襲から81年を迎え、高校生たちが9日、慰霊に訪れました。熱田区の堀川沿いにつくられた慰霊碑に手を合わせる高校生。昭和20年の6月9日、アメリカ軍の爆撃で、飛行機工場に学徒動員されていた中京商業学校の生徒98人が犠牲となりました。熱田空襲では2000人以上が犠牲になり、献花に訪れた中京大中京高校の生徒会の役員に、姉を亡くした女性が語り掛ける場面もありました。伊