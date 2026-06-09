6月8日、高市首相にプレゼントされたのは、1個3万円を超えるものもある、静岡が誇る高級フルーツ「クラウンメロン」です。その品質の高さから海外でも注目されていて輸出先も増えていますが、一方で、生産現場では“ある課題”に直面していました。8日、首相官邸を訪れたのは、静岡･袋井市などのクラウンメロン生産者。“黒の化粧箱”を持って面会したのは…。高市首相です。海外への販路拡大を支援してくれたことに、クラウ