ドル円１６０．２０近辺、ユーロドル１．１５４０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ややドルが買い戻されている。ドル円は160.05付近を安値に、160.20付近へと下げ渋っている。ユーロドルは1.1554付近まで買われたあとは、1.1530台まで反落している。米10年債利回りは4.55％付近での揉み合い。NY原油先物は89ドル台後半と上値重く推移。欧州株は高安まちまちで方向性に欠けている。 USD/JPY160.21EUR/U