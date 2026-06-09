通貨オプションボラティリティードル円１週間は６．３５％、落ち着いた推移 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.355.496.826.05 1MO6.955.526.416.53 3MO7.735.516.796.51 6MO8.305.807.316.92 9MO8.486.047.637.15 1YR8.686.448.007.36 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK