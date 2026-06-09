（新静岡セノバ前から中継永井 大将 アナウンサー・松浦 悠馬 気象予報士）（6月9日おすすめ食材紹介者・田子重 西中原店増田 克己 店長）（ピーマンの簡単レシピ）・「ピーマンの丸ごと生姜煮」（材料一覧） （スタジオ出演者 試食）（永井 大将 アナウンサー）皆さんも、ぜひ試してみてください。以上「しずおか献立予報」でした。