「ロッテ−中日」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）公開中の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の全国劇場公開を記念して、「ＳＴＡＲＷＡＲＳＮＩＧＨＴ」として開催。試合前には広池と寺地がローブをまとい、ライトセーバーを手にして、ダースベイダー、マンダロリアン、グローグーら、登場キャラクターとフォトセッションを行った。広池は「生ダース・ベイダー、怖かったです」と苦笑い