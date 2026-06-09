【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い ©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、大阪・堺市の団地の一室にある、手作り定食がおいしい食堂を取材しました。 ©ABCテレビ ©ABCテレビ 南海電鉄・泉ヶ丘駅から車で3分の「茶山台団地」は、1971年に誕生した5階建て2