【北京共同】米国防総省が中国企業を中国軍と関連ある「中国軍事企業」に指定したことを受け、中国外務省の林剣副報道局長は9日の記者会見で「米国は中国企業を不当に抑圧している」と批判。「必要な措置を講じる」と述べた。