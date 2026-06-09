SpaceX（スペースX）は日本時間2026年6月8日、アメリカの発射場から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、Starlink（スターリンク）衛星29機を所定の軌道へ投入しました。スターリンク（Starlink）とは？4万機以上の衛星計画、天体観測への影響を解説打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 10-35）・ロケット：Falcon 9 Block 5・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月8日 19時1