藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝への挑戦権を争う第76期王将戦2次予選1回戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社特別協力）が9日、東京・将棋会館で指され、藤本渚七段（20）が増田康宏八段（28）に98手で勝利した。昨年度の勝率1位賞棋士が、棋王戦挑戦者を初対戦で破った。振り駒の結果、増田が先手になり、戦型は両者の得意戦法・雁木（がんぎ）へ進んだ。昼食休憩前、増田が33手目▲4五歩と仕掛けた。角交換後、さらに