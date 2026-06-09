栃木・宇都宮市で目撃情報が相次いだクマが住宅の敷地内で見つかり、9日午後3時ごろ、動物園職員が麻酔銃を使って対応にあたり捕獲されました。栃木・宇都宮市の住宅地から広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。現在も消防や警察、そして市役所の職員などがこの場所にいます。男性が視線をおくっている塀の奥の茂みにクマがいたのだろうと思われます。民家と民家に囲われていて、すっかり住宅街というところです。猟友会の人が