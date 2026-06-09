2026年1月4日、超満員の東京ドームで衝撃のプロレスデビューを果たした柔道五輪金メダリスト・ウルフアロン。デビューから5カ月を経た今、彼は一体どんなプロレスラーになっているのか。テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』では、ウルフ本人に加え、棚橋弘至、永田裕志、真壁刀義といったレジェンドレスラーたちとともに、さまざまな側面からウルフアロンを徹底解剖した。【映像】体重170キロを投げる“極意”をウルフが実演テ