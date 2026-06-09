6月9日、信州ブレイブウォリアーズは、福井ブローウィンズを退団するトビンマーカス海舟と、2026－27シーズンの新規選手契約を締結したと発表した。契約期間は2027－28シーズンまでの2年。来シーズンからBリーグプレミアに参戦する信州に、新たなインサイドプレーヤーが加わることになった。 アメリカ出身で25歳のトビンは、198センチ93キロのパワ