6月9日、愛媛オレンジバイキングスは、ライジングゼファー福岡から自由交渉選手リストに登録されていた青木龍史と、2026－27シーズンの新規選手契約に合意したと発表した。2024－25シーズン以来2シーズンぶりの古巣復帰となる。 埼玉県出身で28歳の青木は、178センチ81キロのポイントガード兼シューティングガード。アメリカのローズ・ハルマン工科大学を卒