6月9日、アルバルク東京は、2026－27シーズンのアシスタントコーチとして、水野宏太トップアシスタントコーチら8名との契約が決定したことを発表した。 A東京は5月29日に4シーズンにわたってチームを率いたデイニアス・アドマイティスヘッドコーチの退任、および6月8日にシーホース三河を指揮していたライアン・リッチマン氏の新ヘッドコーチ就任を相次いで