坂井風太とぐんぴぃの共著『理不尽仕事論「クソが!!」と思った時に読む本』（文藝春秋）の累計発行部数が1万部を突破した。電子書籍と合わせると1.5万部に迫る勢いを見せている。 【写真】「ビジネス系YouTubeって何！？怖くて出演を断っていたバキ童に教える」 本書は4月10日に刊行され、刊行から約2カ月で1万部を突破。刊行後は、『ReHacQ』『TBS CROSS DIG with Bloomberg』『NewsPicks』『文藝春秋PLUS』『街録ch』な