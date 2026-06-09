アスカネットがこの日の取引終了後に、２７年４月期の連結業績予想を発表しており、売上高７８億６０００万円（前期比１０．７％増）、営業利益４億６０００万円（同１７．４％増）、最終利益３億１５００万円（同７．６％増）を見込む。 遺影写真など画像映像のデジタル加工や通信出力サービスを提供するフューネラル事業で市場回復を見込むほか、フォトブック事業でＢＰＯ型サービスの拡大や前期に実施