今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、依然として１６０円台前半を中心とするもみ合い相場が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円８０～１６０円７０銭。 この日は、イランとイスラエルが互いに攻撃を停止したと発表。これを受け、原油相場は時間外取引で軟化し、ドルの上値は押さえられた。ただ、米利上げ観測も浮上するなか、下値では買いが入り一進一退状態が続いた。今晩は米５月中古住宅販売