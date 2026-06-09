生田絵梨花が主演を務めるドラマ『天城越え』が、7月11日と18日にNHK総合テレビで前後編にわたり放送されることが決定した。 参考：生田絵梨花、『風、薫る』で問われる人物造形の精度“脇役”だからこそ際立つ玉田多江 松本清張の短編集『黒い画集』に収められた一編「天城越え」をドラマ化した本作。2025年5月10日にBSプレミアム4Kで89分版として初回放送された作品が、今回新たに前後編形式で総合テレビにて初放送され