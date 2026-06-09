きょう（９日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１３９２円高の６万５４１６円と大幅反発。前日の下げ分を取り戻すには至らないが半値以上は戻した勘定。テクニカル的には２５日移動平均線を足場に踏みとどまった形で、明日以降も上値指向が維持されれば、５月中旬の調整局面と同様、２５日線をリバースポイントとする極上の拾い場提供ということで話は完結する。ただ、中身をみると日経平均が１４００円近く上