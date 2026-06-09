日本時間の金曜日朝、いよいよサッカー・ワールドカップが開幕します。開催地アメリカでは準備が大詰めを迎えていますが、様々な費用が“とにかく高い”と悲鳴があがっています。サッカー・ワールドカップ開幕まで、あと3日。ニューヨーク市内では、応援グッズの販売が始まっています。グッズ売り場の男性「この帽子は20ドルです。この本は10ドル」サッカー人気の高い南米系の住民が集まる店では…記者「コロンビア料理の店ですが