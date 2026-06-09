再審制度の見直しを巡り、中道改革連合など野党3党は9日、政府案の「修正項目案」を取りまとめた。関係者によると、開示証拠の目的外使用を罰則付きで禁じる規定の削除や、検察による証拠リスト提出の明記を求める内容。