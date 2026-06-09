【ナッシュビル（米テネシー州）＝細田一歩】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表は８日、事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイから大会期間中の拠点となる米テネシー州ナッシュビルに移動し、練習を行った。度重なるけがで５月３１日の壮行試合が約２年ぶりの代表戦だったＤＦ冨安は、「皆さんが思っている以上にコンディションはいい」と手応えを語る。壮行試合のアイスランド戦では終盤までプ