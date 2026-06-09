JR東日本が廃止する予定の磁気タイプの切符の見本（左）と、導入予定のQRコードを印刷した新しい切符の見本＝9日午後、東京都渋谷区JR東日本は9日、管内の特急や新幹線以外の近距離在来線について、磁気タイプの切符を2027年春に廃止し、QRコードを印刷した新しい切符に切り替えると発表した。JR東は1980年代後半から在来線で磁気切符を導入しており、約40年続いた役割に幕を閉じる。現在は紙の裏面にある磁気層に有効区間など