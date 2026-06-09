元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が9日放送のテレビ朝日の情報番組「グッド！モーニング」（月〜金曜前4・55、土曜前6・00、日曜前5・50）にVTR出演。先月末に歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と挙式・披露宴を行い、今月5日に“梨園の妻”デビューした様子が伝えられた。夫の橋之助は5日から上演中の「歌舞伎鑑賞教室」（東京・サンパール荒川大ホール）に出演している。番組では初日の能條に密着。能條は明るい黄色の着物姿で