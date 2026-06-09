東京・目黒区の住宅に侵入したとして「トクリュウ」グループとみられる男2人が逮捕された事件で、2人を指示役に紹介して事件の手助けをしたとして、24歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、神谷ブランダン龍容疑者は去年3月、男2人が窃盗目的で目黒区の住宅に侵入すると知りながら、2人のSNSアカウントを指示役に紹介して事件の手助けをした疑いがもたれています。この事件ではすでに実行役の男2人が逮捕されていて、押収