◇プロ野球セ・パ交流戦楽天ー巨人(9日、楽天モバイル)6月無敗と好調の巨人。楽天戦に臨むスタメンが発表されました。先発は古巣と初対戦となる則本昂大投手。直近2日のオリックス戦では、6回途中2失点で移籍後初白星を挙げました。きょう勝利すれば「12球団勝利」達成となります。打線は浦田俊輔選手を1番に起用。クリーンアップには3番DHで岸田行倫選手、4番ファーストでダルベック選手、5番キャッチャーで大城卓三選手が名を