お笑いコンビ、ブラックマヨネーズの吉田敬（52）が9日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演した。番組では、クマの目撃情報が相次いでいる宇都宮市の住宅地から現場の様子を生中継した。クマが逃げ込んだとみられる民家周辺には警察車両が配置され、厳戒態勢が敷かれた。現場はJR宇都宮駅から南東約2・5キロの住宅街で、敷地内にいるクマに向けて麻酔銃を撃つ場面も中継さ