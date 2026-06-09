ソフトバンクは９日、川瀬晃内野手（２８）を出場選手登録した。代わって中村晃内野手（３６）が今季初めて出場選手登録を抹消された。複数ポジションをこなす貴重なユーティリティープレーヤーの川瀬は、頸部痛などを訴えて先月２６日に登録抹消。５日のウエスタン・広島戦（タマスタ筑後）で実戦復帰を果たしていた。今季はここまで１８試合に出場して、打率１割６分２厘。ベンチワークに柔軟性をもたらす貴重な存在が一軍戦