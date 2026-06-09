“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日日本公開）で主演を務めるジャファー・ジャクソンのメイキング＆インタビューを収めた特別映像「ビカミング マイケル編」が解禁された。【動画】ジャファー・ジャクソンが重ねた壮絶な努力と覚悟の舞台裏本作は、父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの“創造の瞬間”、そしてその才