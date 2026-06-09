板垣李光人が主演する清水崇監督作『口に関するアンケート』（7月3日公開）が、世界最高峰の国際映画祭シッチェス＆プチョンへダブル出品・上映されることが決定した。【動画】運命を狂わせる『口に関するアンケート』幕間映像原作は、背筋による小説『口に関するアンケート』（ポプラ社）。一度見たら忘れられない手のひらサイズの装丁と、たった60ページという短い物語の中でしっかりと恐怖を味わえる“新感覚な読書体験”と