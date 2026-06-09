北海道の芸能事務所「クリエイティブオフィスキュー」は９日、新プロジェクト「ＳａｉｎｏｕＫａｉｔａｋｕＰｒｏｊｅｃｔＣＵＥｒａｔｉｏｎ（キュレーション）」に、前川佑（２０）、Ｒｅｉｔｏ（２３）、竹原愛奈（１７）の３人が所属することを発表した。「ＣＵＥｒａｔｉｏｎ」はジャンルレスな新しい才能と魅力を開拓、集約し北海道から全国へ「Ｃｕｒａｔｉｏｎ＝提案・紹介・共有」していく次世代のエンターテイ