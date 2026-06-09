◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）＝６月９日、函館競馬場サマースプリントシリーズ第１戦、第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３が１３日、函館競馬場の芝１２００メートルで行われる。小崎綾也騎手（３１）＝栗東・フリー＝はクラスペディア（牡４歳、栗東・河嶋宏樹厩舎、父ミスターメロディ）で参戦。夏競馬の福島、新潟を見据え、次週から美浦に拠点を置くことを決めただけに、幸