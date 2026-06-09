◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル）巨人は９日、楽天戦のスタメンを発表した。岸田行倫捕手がプロ初の３番を務める。浦田俊輔内野手が５月１３日以来、約１か月ぶりに１番で先発出場する。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（三）浦田２（左）松本３（指）岸田４（一）ダルベック５（捕）大城６（中）キャベッジ７（二）吉川８（遊）泉口９（右）佐々木