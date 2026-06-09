東洋太平洋ウエルター級（６６・６キロ以下）王者の佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が、９月２１日に東京・八王子市の東京たま未来メッセで地域３冠王座統一戦に臨むことが９日、発表された。「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１６１」のメインイベントで、ＷＢＯアジアパシフィック＆日本同級王者のセムジュ・デビッド（３３）＝中日＝と対戦する。会見の冒頭、「日本人史上初のウエルター級世界チャンピオン