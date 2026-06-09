◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）オリックスは１分けを挟み、今季ワーストの５連敗中だ。勝敗次第では日本ハムと入れ替わりで、４位後退のピンチ。岸田護監督は打線を組み替え、今季初めて２番に山中を置いた。まだ５０打席と少ないが、出塁率３割８分、得点圏打率６割６分７厘の勝負強さ。全員で流れを変えたいところだ。スタメンは以下の通り。１（三）宗２（一）山