◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強パーク）ＮＰＢが９日、交流戦の追加日程を発表した。雨天中止となっていた楽天―阪神戦（甲子園）は１７日に開催する。楽天は９日から１４日まで本拠で６連戦。その後２日の休養日を挟んで、阪神戦に臨むことになる。チームは交流戦に入ってから２勝９敗と大苦戦。巻き返しに注目がかかる。